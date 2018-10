Centro Storico, vende merce contraffatta: inseguito ed arrestato

Genova – Gli agenti della Polizia Locale hanno tratto in arresto un venditore di merce contraffatta dopo un inseguimento dal Porto Antico ai vicoli del Centro Storico di Genova.

Intorno alle 19.00 di lunedì sera, una pattuglia antidegrado della Locale ha notato il venditore abusivo stazionare nell’area davanti al Galeone e si è mossa nella sua direzione.

L’uomo, vedendo arrivare gli agenti, è fuggito lungo le biglietterie dell’Acquario verso piazza Caricamento per poi procedere verso il porticato di Sottoripa dove, vedendosi quasi raggiunto, ha tentato di frapporre tra se e gli inseguitori, una persona anziana che, fortunatamente, non è caduta.

Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e dopo una colluttazione sono riusciti ad arrestarlo.

L’uomo, un senegalese di 28 anni, è stato accompagnato in Questura per la foto segnalazione.

Proprio qui è emerso che il 28enne aveva dei precedenti specifici per resistenza, per ricettazione e per contraffazione oltre che essere irregolare sul territorio nazionale.

Tratto in arresto, l’uomo è stato arrestato e custodito in camera di sicurezza fino al processo per direttissima, che si è concluso ieri con la condanna a sei mesi per i reati ascritti.

La merce in vendita, consistente in 13 paia di scarpe Adidas, 2 marsupi Gucci e due magliette Gucci, tutti marchi falsificati, è stata recuperata e sequestrata.