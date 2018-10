Pinerolo, escursionisti dispersi trovati morti

Pinerolo (Torino) – Sono stati ritrovati senza vita i due escursionisti dispersi sulle montagne nella zona di Pinerolo, a Torino.

I tecnici del Soccorso Alpino del Piemonte erano alla ricerca dei due uomini dalla serata di ieri.

Uno, un uomo di 65 anni, è stato trovato a bordo del rifugio Granero, precipitato con la Mountain bike probabilmente a causa di una placca di neve gelata.

Un secondo escursionista, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato individuato nei pressi del Colle di Sabbione. L’escursionista, ieri sera, non aveva fatto ritorno al rifugio Selleries in Val Chisone.

Il recupero delle salme sta avvenendo in queste ore grazie all’intervento dell’elisoccorso.