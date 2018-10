Sakura Project, il 28 ottobre una giornata dedicata alle tradizioni giapponesi

Genova – Si svolgerà domenica 28 ottobre, a partire dalle 11, presso il Laboratorio di Arti Sceniche di Vico Giannini, il secondo appuntamento di Genova Sakura Project, un percorso dedicato alla conoscenza delle tradizioni giapponesi.

Il percorso prevede un bagno di gong con meditazione guidata, una pausa di degustazione di the giapponesi e vestizione di kimono furisode, una lezione di portamento e danze, e una spiegazione del Chado, La via del the, una cerimonia importantissima in Giappone.

Il suono del gong ha un potere ipnotico per la mente, utilizzato dagli sciamani nei riti di guarigione è rimasto fino ai giorni nostri il principale strumento terapeutico. L’esperienza che si andrà a vivere viene definita “bagno di gong” poiché la sensazione che si crea è quella di essere immersi in un mare di suoni e di vibrazioni, per effetto del principio di risonanza. Il Gong risuona verso di noi, stimolando e riattivando i centri energetici riesce a sciogliere blocchi e tensioni fische, porta in superficie le emozioni e consente di entrare in connessione con i livelli mentali più profondi, contribuendo ad attivare i processi di autoguarigione.

Oltre al gong saranno utilizzati anche altri strumenti, tra cui le campane tibetane, che contribuiranno a svolgere un vero e proprio massaggio cellulare. Il Bagno Armonico sarà eseguito dal Gong Master Stefano Bertoli, e sarà preceduto dalla meditazione guidata condotta dalla consuelor Georgia Leo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere una mail oppure contattare traminte WhatsApp il numero 3391383735. L’evento è a numero chiuso, per un massimo di 15 partecipanti. A tutti i presenti verrà data in omaggio la rivista Zoom dedicata al Giappone.