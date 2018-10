Spaccio di eriona, doppio colpo della Polizia a Begato e nel Centro Storico

Genova – Doppio colpo della Polizia di Stato di Genova contro lo spaccio di eroina. Gli agenti hanno arrestato quattro persone per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in due distinte operazioni condotte a Begato e nel Centro Storico cittadino.

Nella prima operazione gli uomini della Squadra Mobile, dopo vari servizi di appostamento, hanno scoperto che una coppia di genovesi di 25 anni ed un peruviano di 26 anni, avevano adibito un appartamento in un vero e proprio negozio della droga.

Infatti, mentre la ragazza vendeva, lui, utilizzando il cittadino peruviano come autista, usciva dall’appartamento per andare a comprare le “provviste”.

Tutto questo movimento però non è sfuggito agli uomini della Mobile che hanno deciso di intervenire.

Dapprima, a supporto della loro indagine, hanno fermato due giovani acquirenti trovati con la droga appena comprata, poi hanno pedinato il 25enne che, in compagnia del “suo autista”, è uscito a fare compere.

Quando i due giovani sono rientrati gli agenti della Mobile li hanno subito bloccati trovandoli in possesso di circa 50 gr di eroina.

La successiva perquisizione all’interno dell’appartamento, dove era ancora presente la ragazza, ha consentito agli operatori di rinvenire ulteriori 6 gr della medesima sostanza, circa 2.25 gr di hashish, vari bilancini di precisione e la somma di euro 630 suddivisa in banconote di piccolo taglio.

I tre pusher sono stati arrestati per spaccio di droga mentre i due giovani acquirenti sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti.

In questa seconda operazione sono state le Volanti dell’U.P.G. ad arrestare un cittadino del Gambia di 18 anni che è stato “pizzicato” mentre spacciava droga nei vicoli.

Gli agenti della Questura, durante un controllo del territorio, hanno fatto un giro a piedi nel cuore di Genova nel tentativo di contrastare il fenomeno della vendita illegale di droga.

Appena entrati nei vicoli hanno subito visto il 18enne confabulare con alcuni tossicodipendenti ed hanno deciso di controllarlo.

Il giovane però, vistosi scoperto, è scappato e durante la sua fuga ha cercato di espellere dalla bocca alcune piccole dosi di droga.

Gli operatori sono riusciti immediatamente a fermarlo scoprendo che le confezioni poco prima “sputate” erano 3 involucri contenenti circa 2 gr di cocaina ed altri 3 involucri con circa 3 gr di eroina.

Il 18enne, trovato in possesso anche della somma di euro 30 in banconote da 5, irregolare sul T.N e senza fissa dimora, sarà processato per direttissima.