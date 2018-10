Toirano, Carabinieri arrestano pusher ricercato

Toirano (Savona) – I Carabinieri della stazione di Borghetto Santo Spirito hanno arrestato ieri, a Toirano, un giovane di 22 anni su cui pendeva un mandato di cattura.

I militari, dopo alcuni giorni di ricerche serrate, sono riusciti a fermare il fuggitivo, un marocchino pregiudicato, arrestato su ordine di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria di Savona.

La misura cautelare è arrivata dopo le indagine condotte dai Carabinieri sull’attività del pusher, noto per aver venduto diverse dosi di cocaina a Borghetto e ad Albenga insieme ad altri connazionali già arrestati dai militari nel settembre scorso e attualmente in carcere ad Imperia.

Intanto, i Carabinieri della compagnia di Albenga hanno condotto dei controlli serrati in alcuni edifici abbandonati della città, in palazzi e in strutture in disuso. In particolare, gli uomini dell’Arma hanno controllato i palazzi di via Milano e le ex Fornaci di San Fedele; all’interno sono state ritrovate tracce di bivacchi ma nessun occupante.