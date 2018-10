Vergassola e Cataluccio a Sori con “Vado a vedere se di là è meglio”

Sori (Genova) – Francesco M. Cataluccio e Dario Vergassola sono i protagonisti di “Vado a vedere se di là è meglio“, per il primo appuntamento del progetto “Sori incontra” di giovedì 25 ottobre al Teatro di Sori, alle ore 21. Con di là si intende l’Europa dell’Est durante la guerra fredda, a distanza di 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, come racconta l’omonimo libro di Cataluccio, in vendita nel foyer tra i Libri di Stagione.

Venerdì 26 ottobre, alle ore 18, alla libreria Ricci di La Spezia, il volume verrà presentato ai lettori dallo stesso Vergassola insieme all’autore.

La storia di “Vado a vedere se di là è meglio” ripercorre la storia di una nonna scampata all’Olocausto, tra i luoghi dell’Europa centro-orientale, raccontata magistralmente da Cataluccio grazie alla sua profonda conoscenza della storia della Polonia e del Centro Europa.

Racconta Sergio Maifredi, regista e direttore teatrale: “L’appuntamento di giovedì 25 ottobre a Sori parte dal suo libro “Vado a vedere se di là è meglio”, libro di cui sia Dario Vergassola che il sottoscritto siamo appassionati, ma il libro, scritto nel 2010, è solo il punto di partenza, un viatico per chi oggi, a 30 anni dalla caduta del muro, volesse superare quel confine e iniziare a decifrare le tracce di un passato in cui quelle terre (la Polonia in primis) erano una sorta di Gerusalemme dell’Est, ospitando oltre 3.5 milioni di ebrei che lì avevano sviluppato una straordinaria cultura, quella chassidica.”

Il prezzo per assistere agli eventi di Sori Incontra è di 10 euro per i non abbonati. Per ulteriori informazioni: Teatro Comunale di Sori Via Combattenti Alleati, Sori.