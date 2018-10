Volante della polizia coinvolta in grave incidente a Marassi, tre feriti

Genova – Ancora un incidente che vede coinvolta una volante della polizia. L’ultimo episodio è avvenuto ieri notte, intorno alle 2,30 tra corso De Stefanis e corso Sardegna. Una vettura della polizia si è scontrata per cause ancora da accertare con una vettura che attraversava l’incrocio.

Un impatto molto violento che, però, fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi sugli occupanti dei due veicoli che sono stati soccorsi dal personale del 118 accorso sul posto con diverse ambulanze.

I feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti ma le loro condizioni non sono preoccupanti. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.