Voltri – Telecamere per identificare e punire chi abbandona i rifiuti ingombranti

Genova – Telecamere e foto-trappole per smascherare chi abbandona rifiuti ingombranti e si comporta in modo incivile lungo le strade di Voltri. Sono in corso i sopralluoghi per scegliere luoghi e zone critiche dove, tra il 2018 e il 2019, il Municipip VII Ponente, in collaborazione con il Comune di Genova, farà installare telecamere in grado di registrare targhe e comportamenti illeciti di chi oggi abbandona i rifiuti senza aver rispetto per le norme vigenti e per gli altri cittadini.

Una vera e propria “caccia a chi sporca” che il Municipio vuole lanciare appena possibile, prevedendo sanzioni per chi sgarra. Il Municipio ha fornito l’elenco delle criticitá e l’assessorato alla Sicurezza del Comune ha provveduto all’acquisto delle attrezzature che saranno presto installate nel quartiere.

Una telecamera è già stata posizionata e altre verranno istallate a breve. Oggi eseguiti i sopralluoghi in Piazza Lerda, Giardini delle Oche, Piazza De Cristoforis, Via 2 Dicembre e Piazza Rapisardi.

Altri sopralluoghi verranno eseguti in modalità “riservata” per poter cogliere di sorpresa chi è convinto di poter abbandonare impunemente i rifiuti per le vie del quartiere.