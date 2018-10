Al Teatro Garage week-end con Igor Chierici e Lorenzo Costa

Genova – Un fine settimana di grandi spettacoli sta per arrivare al Teatro Garage di San Fruttoso: venerdì 26 ottobre alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo “Richiamo per fagiani” di Igor Chierici, mentre sabato 27 alle ore 21 e domenica 28 alle ore 17 toccherà a Lorenzo Costa con “La grande guerra… eppure si rideva“.

Uno spettacolo a sfondo thriller quello di Chierici, dedicato al tema del traffico illegale di organi, ambientato in Svizzera, in un paese vicino a Burn, alla fine degli anni ’80. Il titolo “Richiamo per fagiani” rappresenta il verso di questo animale, che viene utilizzato per identificare più precisamente la tipologia di bambino che deve essere rapito.I protagonisti sono David e Branislav: uno è il padre di una bambina rapita, ingegnere stimato; l’altro è un operario di fabbrica, padre a sua volta, che ha fatto l’indicibile per salvare la vita a sua figlia. Dopo sei lunghi anni di ricerche, David incontra Branislav, ed è convinto che si tratti dell’uomo che ha rapito la sua bambina.

Lo spettacolo di Lorenzo Costa, allestito dalla Compagnia in occasione del centenario, racconta un’interpretazione degli eventi bellici e le battaglie più significative del conflitto: storie di dolore e disperazione, di fame e di morte, ma intervallati da momenti di ilarità tra i soldati, che utilizzavano le risate come ulteriori armi di difesa contro uno dei nemici più insidiosi, la paura. Tragedia e umorismo si incontrano, arrichite da immagini storiche sullo sfondo e da musiche e canzoni d’epoca.

I prezzi per assistere agli spettacoli sono di 9 euro per il biglietto ridotto e 12 euro per quello intero. Informazioni e prenotazioni al numero 010511447.