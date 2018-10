Festival della Scienza, al via oggi la mostra “Immagini di un porto ritrovato”

Genova – Una mostra fotografica per scoprire la storia e l’evoluzione del Porto Antico di Genova. Sarà inaugurata oggi, giovedì 25 ottobre, “Immagini di un porto ritrovato. Cambiamenti ed evoluzioni di uno spazio urbano”, esposizione proposta da Cooperativa Archeologia in occasione del Festival della Scienza.

La mostra, visitabile fino al 4 novembre presso il Genoa Port Center di via Magazzini del Cotone 1, ha lo scopo di raccontare la storia della Genova del passato attraverso le fotografie che ripercorrono le fasi degli scavi archeologici che hanno interessato il Porto Antico alla fine degli anni ’80.

L’Expo 1992, che si tenne a Genova con il tema “Cristoforo Colombo – La nave e il mare”, fu una grande occasione per rinnovare il Porto e intraprendere un’ampia campagna di indagini archeologiche. Gli scavi permisero di indagare l’assetto di quello che un tempo fu il porto di una delle più importanti delle Repubbliche Marinare.

Nella mostra l’archeologia diventa la chiave di lettura principale per ricostruire ciò che il tempo ha nascosto alla vista, con immagini che dialogheranno con i grandi pannelli descrittivi e video che spiegheranno al pubblico le indagini archeologiche.

“Obiettivo della mostra è porre l’attenzione su come ogni luogo conservi tracce del proprio passato in attesa di essere svelate e interpretate, in questo caso attraverso l’archeologia” – dichiara Barbara Strano di Cooperativa Archeologia – “Si è preso come esempio parte dell’antica area portuale, ripercorrendone la sua evoluzione attraverso un racconto per immagini, dalle origini fino alla sua riqualificazione in occasione delle Colombiane del 1992, che le ha restituito quella nuova dimensione turistica che oggi, noi tutti, conosciamo. Ci auguriamo che questa attività possa coinvolgere sia grandi che piccini”.

La mostra sarà visitabile gratuitamente con il biglietto di ingresso del Festival della Scienza.