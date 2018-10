Sciopero generale del 26 ottobre a Genova, tutte le informazioni

Genova – Dalle ore 21 di giovedì 25 alle 21 di venerdì 26 ottobre è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato. Anche in Liguria sono previsti disagi per i pendolari, nonostante siano garantiti i servizi essenziali per i treni regionali: dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Trenitalia ha attivato un numero verde 800 892021 dakke 9 di giovedì 25 alle 23 di venerdì 26 per avere informazioni.

I treni garantiti a Genova e in Liguria in questa giornata di sciopero generale sono consultabili a questo link.

Il servizio delle corriere Atp risulta regolare, visto che Cub Trasporti Liguria non ha aderito allo sciopero generale, per non gravare ulteriormente sul traffico genovese, già messo a dura prova dal crollo del ponte Morandi a Genova.

Allo sciopero aderiranno anche i Treni Italo e Trenord: l’elenco dei treni garantiti sono disponibili sul sito di Italo e su quello di Trenord.

Anche nel settore della sanità sono previsti scioperi: la ASL 3 ha confermato di assicurare il rispetto delle norme sui servizi pubblici essenziali e delle emergenze, mentre potrebbero subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.

Per quanto riguarda la scuola, lo sciopero è stato annunciato dall’organizzazione sindacale Cub Sur.