Treni – Ritardi e disagi sulla linea Genova-La Spezia per un incidente

Chiavari – Circolazione ferroviaria rallentata, fra Chiavari e Santa Margherita Ligure, sulla linea La Spezia – Genova, per lo svio di un carro in composizione a un treno merci dell’impresa ferroviaria Captrain. Uno dei vagoni che compongono il treno è infatti uscito dal normale allineamento e deve essere riportato in sicurezza.

Pesanti i disagi per il traffico con treni in ritardo e cancellazioni che stanno suscitando le proteste dei pendolari. E’ stato necessario apportare alcune modifiche all’offerta commerciale di Trenitalia con cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni sia regionali sia a lunga percorrenza. I treni in viaggio registrano mediamente ritardi fino a 20 minuti. Informazioni di dettaglio e il programma dei treni in servizio sono consultabili sito web trenitalia.com o chiamando il call center gratuito 800 89 20 21.