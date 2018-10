Maltempo in arrivo, sabato forse una nuova allerta

Genova – Il messaggio di pre-allerta è già stato diramato per consentire ai sindaci della Liguria di valutare la cancellazione di eventi e manifestazioni ma l’ondata di maltempo che sta per arrivare sulla regione potrebbe far scattare anche lo stato di allerta per piogge abbondanti.

Le previsioni meteo preannunciano forti precipitazioni soprattutto per la giornata di domani, sabato 27 ottobre ma il maltempo potrebbe restare anche per la giornata di domenica e per la prossima settimana.

Se le previsioni oltre le 24-48 ore sono comunque fallibili, quelle oltre questo lasso di tempo vengono definite “fanta-meteo” dai previsori più attenti ma la possibilità di un ponte dei Santi caratterizzato da temperature decisamente autunnali e da qualche piovasco non è azzardata.

In queste ore, invece, gli esperti dell’Arpal si concentrano sul fine settimana e intorno a mezzogiorno potrebbero arrivare notizie più definite e chiare. Difficilmente, però, si potrà tornare al mare con temperature più estive che autunnali.