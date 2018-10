Treno deragliato a Rapallo, disagi e ritardi sino a sabato

Rapallo – Ancora disagi per chi viaggia in treno lungo la direttrice Genova-La Spezia a causa dell’incidente avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì alla stazione di Rapallo. Il treno sviato ha danneggiato una parte dei binari e sono ancora in corso i lavori di ripristino che dovrebbero proseguire almeno sino a sabato mattina.

Treni cancellati ed in ritardo causano pesanti disagi per i pendolari e per chi si sposta in treno lungo questa direttrice. Nell’incidente sono stati danneggiati quasi 3 km di binario e i tecnici e operai sono al lavoro per sostituire traversine ed elementi danneggiati per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Intanto divampano le polemiche sullo “stato di salute” della ferrovia e sul rischio corso con lo svio del treno merci che trasportava cisterne cariche di cloroformio che non è infiammabile ma altamente volatile e classificato dalla medicina come cancerogeno.

L’incidente è avvenuto in una zona densamente abitata e ci si domanda se siano stati rispettati tutti i requisiti di sicurezza visto che il treno viaggiava da Rosignano ad Alessandria con un carico pericoloso.