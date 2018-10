Genova, forte temporale e sale la paura in val Bisagno

Genova – Un forte temporale, con precipitazioni molto abbondanti e a carattere di rovescio sta interessando da oltre un’ora la val Bisagno. La pioggia insistente sta causando piccoli allagamenti ma è soprattutto il livello del Bisagno, che continua ad aumentare, a destare la preoccupazione maggiore.

In alcune centraline, come quella del Firpo, la pioggia ha già raggiunto il livello di allerta e l’attenzione della protezione civile e delle forze in campo per sorvegliare il torrente sono particolarmente attente.