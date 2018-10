Rapallo, stasera ritorna l’evento Pesto on the Bay

Rapallo (Genova) – Si terrà stasera, sabato 27 ottobre a partire dalle ore 19.30, la seconda edizione di “Pesto on the Bay”, iniziativa culturale tra gastronomia e teatro.

Sul palco del Teatro delle Clarisse di Rapallo si alterneranno varie personalità, coordinate dal comico Marco Rinaldi nella doppia veste di presentatore e narratore: esperti di enogastronomia e del mortaio, artisti, pittori, scrittori e atleti, tutti accomunati dall’amore per le tradizioni, la cucina Ligure e ovviamente per il pesto.

L’evento è stato ideato dall’Associazione culturale di Rapallo “Siamo Gente di Mare Molto Diversa da un Mare di Gente”, fondata nel 2005 da Roberto Ciccarelli e Stefania Passaro, Olimpionica di basket di origine Rapallese che parteciperà alla serata.

“Una serata dai molti ingredienti “ – spiega Roberto Ciccarelli – “sette per la precisione: gastronomia, arte, tradizioni, storia, tutela del territorio, partecipazione attiva e apprendimento – come sette sono gli ingredienti della salsa italiana più famosa al mondo, il pesto per l’appunto”.

“Vogliamo far immergere le persone nelle eccellenze del territorio ligure” – prosegue Stefania Passaro – “con un’attenzione speciale alla tutela del nostro mare, alle bellezze paesaggistiche che lo incorniciano, e a quei piccoli, ma importanti gesti quotidiani che ognuno di noi può fare per rispettarlo e proteggerlo”.