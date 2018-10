Genoa-Udinese a rischio, piogge torrenziali in val Bisagno

Genova – Attenta valutazione in corso per la partita Genoa-Udinese che dovrebbe svolgersi questo pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, in piena zona alluvionale e con grandissimi rischi per le migliaia di tifosi in caso di esondazione del Bisagno.

Al momento la partita non è a rischio ma nell’incontro della Protezione Civile delle ore 12 verrà fatto un “punto della situazione” anche alla luce delle fortissime precipitazioni in corso.

Lo stato di allerta arancione dovrebbe rientrare proprio pochi minuti prima del fischio d’inizio ma è possibile un prolungamento dell’allerta che potrebbe far sospendere la partita.

Da valutare anche l’enorme flusso di persone e auto che si concentrerebbe in uno dei quartieri più delicati per il rischio alluvione. Una responsabilità molto grande per chi deve prendere una decisione che potrebbe avere effetti pesanti in caso di vera emergenza.