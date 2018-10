Halloween ai Musei di Nervi, arriva Micky senza testa

Genova -Un’occasione unica dedicata ai bambini per familiarizzare con i Musei di Nervi, in concomitanza con il prossimo ponte del 1 novembre e della festa di Halloween: è in programma per oggi, domenica 28 ottobre alle ore 17, la visita guidata dal titolo “Micky senza testa… e le creature fantARTISTICHE”.

I bimbi potranno conoscere il mito di Medusa, i paurosi personaggi della stanza di Antonio Rubino, la sfinge nella stanza egizia e molte altre curiosità. A seguire, diverse attività: indovinelli, “Indovina chi?” e giochi di gruppo per scoprire le opere da un inedito punto di vista.

Infine, terminata la visita, si svolgerà un laboratorio per la costruzione di un cestino artistico che potrà essere utilizzato per raccogliere dolcetti all’Halloween Party del 31 ottobre organizzato dal CIV NERVI2005 presso il Campetto di San Siro alle ore 16.30.

Il costo delle attività, comprensivo di ingresso al museo e visita accompagnata, sarà di 7 euro.