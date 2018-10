Incidente stradale sull’Autostrada A26 Voltri-Gravellona Toce, auto ribaltata in galleria

Genova – Ha perso il controllo dell’auto che stava guidando sull’Autostrada A26 Voltri- Gravellona Toce e si è ribaltato più volte in galleria. Spettacolare incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, ieri sera, per un automobilista che viaggiava in direzione Nord, poco oltre il casello di Ovada.

La persona alla guida ha perso il controllo del veicolo, forse a causa della poggia, e l’auto si è intraversata per poi “rotolare” più volte fermandosi in mezzo alla carreggiata.

Fortunatamente le auto che la seguivano sono riuscite a fermarsi in tempo e ad avvisare i soccorsi, intervenuti rapidamente. La persona alla guida è riuscita ad uscira da sola dalla vettura ed ha riportato solo qualche escoriazione.

L’ambulanza del 118 l’ha comunque trasferita in ospedale per accertamenti mentre i vigili del fuoco spostavano il relitto dell’auto per liberare l’autostrada.