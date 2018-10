Maltempo a Genova, via San Fruttuoso allagata per i tombini ostruiti

Genova – Più di mezzo metro d’acqua in via San Fruttuoso, nell’omonimo quartiere genovese, a causa dei tombini ostruiti da detriti e foglie e non ripuliti nonostante l’allerta arancione. Il maltempo che da ieri si abbatte sulla città di Genova si attenua, lasciando prendere fiato a vigili del fuoco e volontari ma dai vari quartieri arrivano denunce e lamentele per allagamenti causati da tombini ostruiti che non sono stati ripuliti per tempo.

In via San Fruttuoso, vicino a Villa Imperiale e Villa Migone, la strada si è allagata con oltre 50 centimetri di acqua piovana “risputata” da tombini invasi da foglie e sporcizia di ogni genere.

Sono stati i residenti della zona a scendere in strada e a liberare i tombini con mezzi di fortuna per consentire il defluire dell’acqua. Una situazione che si ripete spesso e sempre più frequentemente negli ultimi anni.

“Nessuno viene a ripulire i tombini – denunciano – dobbiamo fare tutto da soli”.