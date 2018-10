Maltempo in Liguria, allerta arancione almeno sino a mezzanotte

Genova – Resterà in vigore almeno sino alla mezzanotte, salvo proroghe per il prolungarsi dell’emergenza, lo stato di allerta arancione per la Liguria di centro-levante. Nuovi forti temporali hanno interessato il savonese nella notte e stanno colpendo la zona di Genova con diversi allagamenti e frane e hanno portato il Bisagno al livello di guardia.

Queste le zone interessate dall’allerta:

ZONE A, D(TUTTI I BACINI): GIALLA FINO ALLE 23.59 DI oggi DOMENICA 28 OTTOBRE

ZONE B C,E (TUTTI I BACINI): Arancione sino alle 14.59 di oggi e poi di nuovo GIALLA FINO ALLE 23.59

Data la tipologia dell’evento, verranno effettuate ulteriori valutazioni relative ai colori e alle zone coinvolte nell’allertamento, non solo in base alle uscite modellistiche, ma anche in virtù di quanto effettivamente verificatosi in Liguria

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

DOMENICA 28 OTTOBRE: Precipitazioni diffuse e persistenti anche di forte intensità in temporanea e parziale attenuazione dalle ore centrali; valori cumulati elevati su tutte le zone. Possibili rovesci o temporali forti soprattutto al mattino. Nuova intensificazione dei fenomeni dal pomeriggio/sera. Venti rafficati da Sud-Est 50-60km/h su C al mattino, in calo. Mareggiata sulle coste di C e mare localmente agitato su AB.

LUNEDI’ 29 OTTOBRE: Ancora piogge diffuse con cumulate elevate su tutte le zone e precipitazioni anche forti. Possibili forti temporali o rovesci; non si escludono fenomeni organizzati e persistenti. Venti in rinforzo da Sudest fino a forti e rafficati; mareggiate sulle coste.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.