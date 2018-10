Teatro Govi, musica ligure con il Festival di San Giorgio

Genova – È in programma per oggi, domenica 28 ottobre alle ore 16, presso il Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto il nuovo appuntamento con il “Festival di San Giorgio della Canzone in Lingua Ligure”.

L’idea della manifestazione è nata nel 1999 quando, in occasione del convegno “Recitare in Liguria” diretto dal Proferssor Francesco Gallea a Chiavari, la canzone dialettale è stata decretata mezzo per il recupero e la conservazione delle tradizioni regionali al pari del teatro.

Dal 2002, anno della prima edizione del Festival, il Teatro Don Pelle di San Giorgio D’Albenga si è proposto di rinnovare l’iniziativa ogni anno, offrendo la possibilità ad autori e interpreti dell’intera Liguria di far conoscere la loro arte.

Gli obiettivi del Festival sono rafforzare il ricco connotato storico della Regione, avvicinare i giovani a questa forma di spettacolo e rinnovare il repertorio con proposte innovative per dare nuova linfa alla canzone dialettale.

Il costo del biglietto per lo spettacolo sarà di 10 euro a persona.