Temporale a Genova, Bisagno di nuovo osservato speciale

Genova – Un nuovo risveglio sotto i colpi dei lampi e dei tuoni, nel capoluogo ligure per un altro forte temporale che si sta abbattendo in particolare sul levante e sulla val Bisagno.

Nuove forti precipitazioni che. nella notte, hanno provocato la caduta di alberi in piazza Solari e in piazza Manin e molte frane, specie sulle strade dell’immediato entroterra genovese.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco e ancora grande attenzione per il torrente Bisagno che, ieri sera, ha toccato il livello di guardia nella zona di Borgo Incrociati

