Genova – Frana a Voltri, cede un muraglione

Genova – Vigili del fuoco al lavoro, nella notte, a Voltri dove un muraglione ha ceduto di schianto in via dei Giovi riversando detriti e terra nella sottostante strada. Sul posto, intorno alla mezzanotte, sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra di Multedo.

Paura per alcune case presenti nella zona e che, fortunatamente, al momento non sembrano interessate dal movimento franoso che però potrebbe riprendere il suo movimento in caso di ulteriori piogge abbondanti,

Non si registrano feriti e la situazione viene monitorata dai tecnici del Comune.