Sampierdarena, sorpresi con cocaina in casa: arrestati in tre

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato due cittadini albanesi di 25 e 37 anni ed una 33enne rumena per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività di controllo del territorio, i poliziotti delle volanti della Questura hanno notato un uomo, conosciuto per i suoi numerosi precedenti per spaccio, uscire da uno stabile di Via Sampierdarena. Fermato per un controllo, è apparso da subito molto nervoso e ha cercato in tutti i modi di sviare l’attenzione degli operatori dal portone da cui era appena uscito, affermando di abitare altrove e di essersi recato lì occasionalmente per una prestazione sessuale a pagamento.

Insospettiti da tale atteggiamento e per nulla convinti delle spiegazioni fornite, gli agenti sono riusciti a risalire ad un appartamento, al cui interno era presente un secondo cittadino albanese, risultato poi essere cugino del primo, che ha ammesso di abitare lì con il congiunto e con una donna rumena. L’agitazione palesata anche da questi ultimi e la presenza di un bilancino elettronico di precisione, notato sopra al frigo, ha indotto i poliziotti ad effettuare una perquisizione che ha consentito di rinvenire diversi involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 10 grammi. Sequestrata inoltre la somma di 655 euro.

Fissata per stamattina la direttissima.