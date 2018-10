Scappa dalla comunità terapeutica, rintracciato e arrestato

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 40enne genovese in esecuzione di un ordine di carcerazione del Tribunale di Genova.

L’uomo, a seguito di condanna penale, aveva beneficiato dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Tuttavia, lo scorso settembre si era allontanato dalla comunità terapeutica cui era affidato, rendendosi irreperibile. Per tale motivo, l’Ufficio di Sorveglianza di Genova aveva sospeso la misura e disposto l’accompagnamento in carcere. Rintracciato dalle volanti della Questura e del Commissariato Cornigliano, è stato associato alla casa circondariale di Marassi.