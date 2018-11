Monterosso, evacuata una famiglia per il maltempo

Monterosso – La protezione civile ha emesso un provvedimento precauzionale di evacuazione per una famiglia che risiede in un’abitazione minacciata da un movimento franoso messo in movimento dal maltempo degli ultimi giorni.

La strada per la passeggiata di Fegina è stata chiusa e il paese di Monterosso si trova di fatto diviso a metà. Un servizio di navette è stato attivato tra le due zone e per evitare il passaggio di troppi veicoli su strade non adatte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...