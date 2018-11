Tir contromano sull’autostrada A7 Genova-Milano

Busalla – Un grosso Tir ha percorso un tratto dell’autostrada A7 Genova – Milano procedendo contromano. L’episodio è avvenuto questa mattina, poco dopo le 7, all’altezza dell’area di servizio Giovi Ovest, in direzione Milano.

Per motivi ancora da accertare il conducente del veicolo, pensando di andare in direzione Genova ha imboccato contromano la corsia di accelerazione e si è ritrovato a percorrere l’autostrada contromano. Fortunatamente il traffico era molto ridotto e le auto sono riuscite ad evitare il mezzo che ha continuato la sua corsa sino ad una piazzola di sosta dove ha invertito la marcia rimettendosi in marcia.

Nel frattempo le auto della polizia stradale lo hanno raggiunto e fermato per identificarlo e sanzionarlo. Ora rischia una sospensione della patente.