Liguria al lavoro per riparare i danni ma servono fondi urgenti dal Governo

Genova – Il ritorno del bel tempo ha accelerato i lavori per riportare alla normalità le zone colpite dal maltempo dei giorni scorsi mentre prosegue la conta dei danni che ormai ammontano a diverse centinaia di milioni di euro per strade distrutte, litorale danneggiato e strutture cancellate dalle onde del mare che hanno raggiunto l’altezza record di 10 metri.

Uno sforzo enorme che, però, ha bisogno del sostegno immediato del Governo centrale che potrebbe rispondere a breve alla richiesta di dichiarazione di stato di emergenza presentata dal governatore Giovanni Toti. L’alleanza che guida la Regione Liguria con la Lega dovrebbe essere una garanzia per ottenere quanto necessario per rilanciare al più presto un territorio che ha subito, negli ultimi mesi, una raffica di colpi che metterebbero in ginocchio ben altre realtà.

Servono fondi adeguati a rispondere all’emergenza ed in particolare per le opere distrutte dal maltempo e per la ricostruzione e messa in sicurezza di tutti quei luoghi che sono stati colpiti dalla pioggia e dalle onde del mare.