Savona, “Il barbiere di Siviglia” al Teatro Chiabrera

Savona – Prosegue stasera, sabato 3 novembre alle ore 20, la Stagione Autunno 2018 del Teatro Chiabrera di Savona con “Il barbiere di Siviglia” di Giochino Rossini.

In scena trenta studenti liceali, un cast di nuove voci, l’Orchestra del Teatro Carlo Ferlice di Genova e il Coro dell’Opera Giocosa, il tutto sotto la direzione di Aldo Sisillo e la regia di Stefania Panighini.

Il melodramma è stato rappresentato la prima volta il 20 febbraio 1816 al Teatro Argentina di Roma. Narra l’amore del Conte d’Almaviva per Rosina, pupilla di un vecchio e avaro dottore, Don Bartolo. Deus ex machina di questa sogno apparentemente impossibile è Figaro, il barbiere di Siviglia, conosciuto, apprezzato e richiesto da tutti, don Bartolo compreso. Figaro spinge l’innamorato a tentare la sorte, ma lo consiglia di fingersi un altro, il giovane Lindoro, povero e sincero. Il finale vede trionfare l’amore tra i due giovani, in una scena accompagnata da una musica indimenticabile.

Gli interpreti dello spettacolo sono giovani cantanti selezionati per merito, con la regia che ha coinvolto un gruppo di ragazzi provenienti dai Licei “O.Grassi” di Savona e “San Giuseppe Calasanzio” di Carcare, che partecipano alla rappresentazione come mimi offrendo un’immagine di grande energia integrata nell’impostazione scenica dello spettacolo.

Di seguito i prezzi dei biglietti:

Intero: 30 euro (platea, balconata, palchi), 25 euro (I galleria), 20 euro (II galleria)

Ridotto: 25 euro (platea, balconata, palchi), 20 euro (I galleria), 15 euro (II galleria)

Under 26: 10 euro (posto unico)

I biglietti saranno acquistabili al Teatro Chiabrera dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18.30 oppure online sul sito ufficiale di Opera Giocosa.