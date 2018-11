Torna il maltempo in Liguria e scatta l’allerta gialla

Genova – Nuova allerta meteo di livello Giallo per la giornata di oggi, martedì 6 novembre.

Lo stato di emergenza scatta alle 8 e terminerà, salvo proroghe alle ore 21.

Dopo alcuni giorni di variabilità tornano le fasi instabili sulla nostra regione. La PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ha, dunque, diffuso l’ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI emanata da ARPAL. Questa la scansione oraria e la zone coinvolte:

ZONE A, D: dalle 8 alle 19 di DOMANI, MARTEDI’ 6 NOVEMBRE

ZONA B: dalle 8 alle 21 di DOMANI, MARTEDI’ 6 NOVEMBRE

ZONE C, E: dalle 8 alle 24 di DOMANI, MARTEDI’ 6 NOVEMBRE

L’allerta riguarda i bacini piccoli e medi delle diverse zone. Nessuna criticità sui bacini grandi.

La situazione: dalle prossime ore si avvicinerà alla Liguria un vasto sistema frontale, attualmente sulla Penisola Iberica. A precederlo un flusso umido da Sud Est che, dalla mattinata di domani, darà origine alla cosidetta fase pre frontale. Il passaggio del sistema vero e proprio è atteso in giornata con piogge e fenomeni temporaleschi in trasferimento da Ponente verso Levante. Per domani attesi anche venti forti meridionali con raffiche di burrasca sui rilievi e i capi esposti.

Ecco, dunque, l’avviso meteorologico emesso per la giornata di oggi e per le due successive con i fenomeni previsti:

Le previsioni:

Oggi, martedì 6 novembre: Il sistema frontale transita rapidamente da Ponente verso Levante favorendo una progressiva intensificazione delle precipitazioni su buona parte della regione. Si prefigurano piogge di intensità fino a moderata con cumulate significative su DBCE. Alta probabilità di temporali forti su tutte le aree a partire dalla mattinata. Venti forti da Sud-Est, su BCD sui 50-60 km/h raffiche fino a burrasca fino a 70-80 km/h, specie sui rilievi e sui capi più esposti.

Domani, mercoledì 7 novembre: non sono attesi fenomeni di rilievo

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sitowww.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome).

Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.

I provvedimenti in vigore per la città di Genova: Per tutta la durata dell’allerta saranno monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte di quattro pattuglie dei Volontari di Protezione Civile, oltre ad una pattuglia aggiuntiva dedicata alla zona della Valpolcevera.

Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione. Tutte le ordinanze e le norme di auto-protezione sono disponibili sul sito www.comune.genova.it.

All’entrata in vigore dell’allerta:

• predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili;

• porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento;

• limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità;

• tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione.