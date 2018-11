Elezioni americane, Facebook e Instagram bloccano account per attività sospetta

New York – Centinaia di account bloccati per “attività sospetta”. Sono scattati i controlli di Facebook e di Instagram per le elezioni in corso negli Stati Uniti dopo lo scandalo del presunto intervento di hacker russi per favorire l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti. I tecnici addetti alla sicurezza dei sociale temono che una nuova ondata di “falsi post” possa influire ancora sulle operazioni di voto in corso per rinnovare i deputati e senatori.

Lo stesso Facebook ha informato di aver già bloccato molti profili sulla propria piattaforma e su quella di Instagram per “attività sospette” che verranno chiarire nelle prossime ore.

Lo scandalo delle presunte influenze di hacker sul voto ha messo a rischio Facebook che potrebbe essere condannata da un’inchiesta federale per non aver sorvegliato attentamente presunti falsi account e per non essere intervenuta tempestivamente per evitare che un flusso enorme di messaggi, postati artificialmente da hacker, sia stato usato per influenzare l’esito del voto.