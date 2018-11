Incidente mortale a Castiglione Chiavarese, auto contro pullman Atp

Castiglione Chiavarese – Incidente mortale, nella notte a causa di un frontale avvenuto per cause ancora in via di accertamento tra una vettura ed un pullman dell’Atp che viaggiava tra Sestri Levante e Varese Ligure.

Il conducente del veicolo è deceduto sul colpo e due passeggeri della linea di trasporto pubblico sono stati soccorsi dai mezzi del 118 e trasferiti in ospedale in codice giallo.

Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente ma non si esclude che l’automobilista possa avere avuto un colpo di sonno o un malore finendo per perdere il controllo del veicolo.

L’urto è avvenuto nella parte frontale e i due mezzi viaggiavano in direzione opposta. Sul caso indagano i carabinieri