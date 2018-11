Maltempo in Liguria, il ministro Toninelli a Rapallo, Portofino e Santa Margherita

Rapallo – Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sarà questa mattina nel Tigullio per un sopralluogo, insieme a sindaci e protezione civile, ai luoghi colpiti dal maltempo degli ultimi giorni che ha causato danni enormi nella zona.

Toninelli verificherà di persona l’entità dei danni alla strada che collegava Santa Margherita a Portofino, distrutta in più punti e il porticciolo di Rapallo e di Santa Margherita Ligure colpiti da onde di oltre 10 metri che hanno danneggiato in modo grave i moli frangiflutti causando il disastro a Rapallo dello spiaggiamento di barche e maxi yacht.

Il ministro dovrebbe poi raggiungere il borgo di Portofino, rimasto isolato da giorni e raggiungibile solo via mare, per poi discutere con i sindaci e con le autorità locali sugli interventi di massima urgenza e sui fondi che potranno essere destinati in tempi brevi. Somme che dovranno essere “trovate” visto che i danni sono rilevanti e per centinaia di milioni di euro in tutta la Liguria.