Roberto Vecchioni, “L’infinito” è il nuovo album

Milano – Uscirà il 9 novembre il nuovo album di Roberto Vecchioni e si intitolerà “L’infinito“. A cinque anni di distanza dall’ultimo lavoro discografico, un disco che contiene 12 pezzi inediti, tra cui il singolo “Ti insegnerò a volare“, che vede il ritorno sulla scena musicale di Francesco Guccini, che duetta insieme a Vecchioni raccontando la storia di Alex Zanardi. Il racconto di una “passione per la vita che è più forte del destino”, dedicata soprattutto alle nuove generazioni, bisognose di punti di riferimento e di esempi da seguire. “Questo brano – racconta Vecchioni – si specchia direttamente in quella che è stata chiamata la “canzone d’autore” e che non c’è, non esiste più dagli anni ’70. In realtà l’intero disco è immerso in quell’atmosfera perché là è nato e successo tutto. Là tutto è stato come doveva essere, cioè immaginato, scritto e cantato alla luce della cultura, semplice ed elementare oppure sottile e sofisticata, ma comunque cultura. Forse per questo Francesco Guccini (che ho fortemente voluto nel mio disco per quello che rappresenta, e lo ringrazio ancora di esserci stato), ha scelto di cantare con me”.

“L’infinito” uscirà solamente in versione CD e vinile, tralasciando totalmente le piattaforme di streaming e download, per affermare la volontà di non trattare la musica come un prodotto mordi e fuggi, scaricabile, che consente di ascoltare un brano singolo senza aver modo di contestualizzarlo all’interno di un intero lavoro discografico.

Si può parlare di concept album, quindi, non di 12 brani ma di un’unica canzone divisa in 12 momenti, accomunati dalla necessità di trovare l’infinito al di qua della siepe, dentro noi stessi.

La traklist completa:

1. Una notte, un viaggiatore – 5’31”

2. Formidabili quegli anni – 4’01”

3. Ti insegnerò a volare (Alex) – 4’34”

4. Giulio – 4’30”

5. L’infinito – 5’36”

6. Vai, ragazzo – 4’03”

7. Ogni canzone d’amore – 4’33”

8. Com’è lunga la notte – 3’07”

9. Ma tu – 4’18”

10. Cappuccio rosso – 4’56”

11. Canzone del perdono – 3’05” (non presente nel Vinile)

12. Parola – 4’11”

Il lyric video di “Ti insegnerò a volare” è stato realizzato da Bendo, con il coinvolgimento di Ivan Tresoldi, un artista di strada noto come Ivan il Poeta, famoso per i suoi componimenti poetici disegnati sui muri e sui parapetti milanesi.

L’album sarà presentato venerdì 9 novembre alle 18.30 alla Feltrinelli di Piazza Piemonte e domenica 11 novembre alle ore 17.00 allaFeltrinelli di via Appia Nuova a Roma.