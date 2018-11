Allerta gialla per maltempo sino alle 10 di oggi

Genova- Resterà in vigore sino alle 10, salvo proroghe o variazioni, lo stato di allerta meteo di livello giallo, il più basso, per possibili precipitazioni intense. A preoccupare di più non sono i corsi d’acqua ma il terreno già sovraccarico d’acqua e che fatica a drenare altre precipitazioni innescando frane e smottamenti.

Le previsioni per oggi, mercoledì 7 novembre: Nella notte e fino alle prime ore del mattino ancora residua instabilità con piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale: alta probabilità di fenomeni localmente forti.

Domani, giovedì 8 novembre: una nuova onda depressionaria si approssima alla Penisola Iberica determinando una ripresa delle precipitazioni con fenomeni diffusi di intensità generalmente debole.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sitowww.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome).

Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.