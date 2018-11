Genova Noir e cronaca nera, ecco il nuovo tour di Explora

Genova – Ritornano domenica 11 novembre alle ore 15 i tour di Genova Explora. Questa volta, protagonista sarà la Superba nel suo lato più buio e misterioso.

Un tempo i viaggiatori temevano l’oscurità dei vicoli, dove era considerato un disonore portare armi le cui lame non fossero usurate da combattimenti. Con il passare dei secoli, però, il centro storico Genovese divenne più sicuro, ma nonostante ciò rimase sempre al centro di veri e propri “gialli” che appassionarono la stampa dell’epoca.

A condurre i partecipanti in questo viaggio alla scoperta del lato noir dei vicoli Genovesi sarà Alessandro Ravera, che grazie al suo stile unico di narratore saprà coinvolgere grandi e piccini.

Per informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare lo 0100995560 o il 3476073428. Sarà inoltre possibile acquistare il biglietto online al seguente link, al prezzo di 15 euro per l’intero e di 12 euro per i ragazzi dai 7 agli 11 anni.