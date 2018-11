Incidente in Sopraelevata, traffico in tilt

Genova – Mattinata di passione per la viabilità cittadina. Poco dopo le sette di questa mattina un incidente avvenuto sulla sopraelevata ha provocato non pochi disagi alla circolazione veicolare.

All’altezza di via Buozzi, in direzione ponente, si è verificato l’incidente le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Blu di Castelletto che hanno trasportato l’uomo rimasto ferito al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice giallo.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale che si sono occupati di effettuare i rilievi del caso e di regolare il traffico.

Un doppio tamponamento si è verificato sull’autostrada A7, tra i caselli di Bolzaneto e Busalla. Nello scontro, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, è rimasta ferita una donna, trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.