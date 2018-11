Malika Ayane e il suo Domino al Politeama Genovese

Genova – “Intanto, fin qui, tutto bene“. Con queste parole Malika Ayane ha concluso la prima data del suo Domino Tour, al Politeama Genovese. Un debutto decisamente ben riuscito, in un teatro stracolmo, degno del calibro di una delle artiste più poliedriche del panorama musicale nostrano.

Domino è il titolo dell’ultimo lavoro discografico, ma è anche il concetto alla base del progetto musicale che ne deriva: un insieme di tessere collegate l’una all’altra, capaci di generare un effetto domino, appunto. Lo show inizia con la sola Malika sul palco, tra tendoni e cubi, che intona immediatamente Stracciabudella, il primo singolo estratto dall’album, Questioni di forma, e Cose che ho capito di me e Tempesta.

Cambia scenario, l’artista scende dall’alto legata come un’acrobata e torna in scena dopo pochi istanti con il primo dei cambi d’abito che caratterizzano la serata. I brani si susseguono ripercorrendo i dieci anni di carriera, a cui Malika fa riferimento ricordando l’uscita del suo primo album, intitolato semplicemente “Malika Ayane”, proprio nel 2008. Ecco quindi avvicendarsi i pezzi più conosciuti, da E se poi, portata sul palco dell’Ariston all’edizione 2013 del Festival di Sanremo, passando per Neve casomai, una delle tante composizioni che ha visto la collaborazione con Pacifico, uno degli autori più amati da Malika che ha contribuito alla realizzazione di molti suoi brani.

Momenti intimi si alternano a scenari più scanzonati e divertenti, sempre con la stessa verve e la stessa eleganza innata dell’artista, accompagnata sul palco da musicisti incasellati nelle tessere del suo domino, in grado di creare un’atmosfera magica: Daniele Di Gregorio alla marimba, Carlo Gaudianello al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria e Jacopo Bertacco alla chitarra.

Questa sera, mercoledì 7 novembre, Malika torna in scena: stavolta sarà l’atmosfera più intima della Claque a ospitarla, con uno spettacolo più scarno ma, se possibile, ancora più interessante. Insieme a Malika, alla voce e al synth, solo batteria e chitarra. La serata è già stata annunciata soldout.