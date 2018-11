Nervi, incendio in via Oberdan: intervento dei Vigili del Fuoco

Genova – Paura questa mattina in via Oberdan, a Nervi, per un incendio di vaste dimensioni divampato in un appartamento.

Le fiamme stanno interessando un appartamento al terzo piano che, secondo le prime informazioni, sarebbe abitato da una signora.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco che si stanno adoperando per spegnere l’incendio.

Con loro anche i sanitari del 118 che avrebbero soccorso l’inquilina dell’appartamento e diverse volanti della Polizia di Stato.

La zona è stata messa in sicurezza. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che la causa del rogo sia da attribuire ad una fuga di gas ma si attende l’ufficialità.

Notizia in aggiornamento