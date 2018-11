Salmo: uscirà venerdì 9 novembre il nuovo album “Playlist”

Milano – Anticipato dal singolo “90Min“, uscirà venerdì 9 novembre il nuovo disco di Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, il rapper campione di incassi che ha raggiunto la vetta delle classifiche e continua a ottenere vasto consenso dal pubblico. Una presentazione in grande stile per “Playlist“, che ha visto alcuni acrobati esibirsi sui Navigli di Milano, restando sospesi davanti al cartellone pubblicitario che raffigura la copertina del disco, oltre all’uscita di un video promozionale anche sul portale a luci rosse PornHub, che ha scatenato commenti e ilarità, ma soprattutto suscitando la curiosità di chi ancora non lo aveva ascoltato.

“Playlist” uscirà sotto l’etichetta Sony Music Italia e conterrà 13 brani; 5 saranno collaborazioni esclusive, di cui ancora non si conoscono i dettagli. Annunciate invece le date in cui Salmo presenterà ai fan il suo lavoro discografico durante il “Salmo Playlist in Store”: 9 novembre, Milano, ore 16:30 – Mondadori Megastore (Piazza Duomo, 1)

10 novembre, Roma, ore 15:30 – Discoteca Laziale (Via Mamiani, 62)

11 novembre, Napoli, ore 15:30 – La Feltrinelli Stazione Centrale (Piazza Garibaldi)

12 novembre, Firenze, ore 15:00 – Galleria del Disco (Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella)

12 Novembre, Lucca, ore 18:30 – Sky Stone & Songs (Piazza Napoleone 22)

13 novembre, Genova, ore 17:30 – La Feltrinelli (Via Ceccardi, 16)

14 novembre, Torino, ore 17:00 – (Mondadori Megastore Via Monte di Pietà 2, ang. Via Roma)

15 novembre, Piove di Sacco (PD), ore 18:30 – C.C. Piazzagrande (Via Fratelli Sanguinazzi 1)

16 novembre, Bologna, ore 16:00 – Semm Music Store & More (Via Oberdan, 24F)

17 novembre, Senigallia (AN), ore 17:00 – C.C. Ipersimply (Via N. Abbagnano, 7)

19 novembre, Bari, ore 15:00 – La Feltrinelli (Via Melo, 119)

19 novembre, Lecce, ore 18:30 – La Feltrinelli (Via Templari, 9)

20 novembre, Selargius (CA), ore 18:30 – Mondadori C/O C.C. i Mulini (Via Piero della Francesca 3)

20 novembre, Belpasso (CT), ore 17:00 – Mondadori C/O C.C. ETNAPOLIS (Contrada Valcorrente 123)

22 novembre, Palermo, ore 17:00 – La Feltrinelli (Via Camillo Benso Conte di Cavour 133) Per vedere l’artista dal vivo ci sono già due appuntamenti fissati a calendario: il 16 dicembre a Roma, al Palalottomatica, e il 22 dicembre ad Assago, al Mediolanum Forum. La data milanese è già stata annunciata soldout.