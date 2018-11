Teatro della Tosse, la Divina Commedia con gli esercizi per voce e violoncello di Chiara Guidi

Genova – È in programma per domani, giovedì 8 novembre alle ore 20.30, al Teatro della Tosse il nuovo spettacolo “Esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia di Dante”.

Si tratta di un’approfondita ricerca vocale e musicale sulla poesia di Dante ad opera di Chiara Guidi, Socìetas Raffaello Sanzio e il violoncellista Francesco Guerri.

L’attrice e il musicista attraverseranno cinque Canti dell’Inferno: il cuore del lavoro sarà l’esplorazione amorevole e millimetrica del senso, del suono e del corpo della voce umana e del violoncello, entrambi messi alla prova e trasformati dalla potenza dei versi Danteschi.

Chiara Guidi si laurea in Lettere moderne all’Università di Bologna, per poi fondare, assieme al marito Romeo Castellucci, a Claudia Castellucci e a Paolo Guidi, la compagnia teatrale Socìetas Raffaello Sanzio nel 1981, occupandosi di curare il ritmo drammatico delle rappresentazioni, e la preparazione vocale e recitativa di ogni attore della compagnia.

A fianco dell’attività teatrale, si è occupata nel tempo di teatro musicale e di didattica infantile. Negli ultimi anni ha collaborato con musicisti come Scott Gibbons, Blixa Bargeld, Alexander Bălănescu e Teho Teardo.