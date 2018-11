Arenzano – Questa mattina, la squadra dei vigili del fuoco di Multedo è intervenuta ad Arenzano, su richiesta della Guardia Costiera, per uno sversamento di idrocarburi in mare.

Le acque inquinate giungevano al mare tramite la fognatura. I pompieri hanno arginato e convogliato le acque in modo da poterle contenere con della panne poste in mare dal personale del porticciolo. E’ in corso la ricerca dell’origine.