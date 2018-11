Autostrada A10, auto sbanda e finisce contro un muro: ferita una donna

Varazze (Savona) – Un incidente stradale si è verificato questa mattina sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, nel tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze.

Qui, per cause ancora da accertare, una donna che viaggiava a bordo della sua auto, forse per l’asfalto viscido, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un muro di protezione.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco. Secondo quanto si è appreso, la donna sarebbe uscita da sola dall’abitacolo e sembra non abbia riportato gravi traumi ma, in via precauzionale, è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso del San Paolo di Savona in codice giallo.

Nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Rallentamenti nel tratto in questione, in direzione del capoluogo ligure, saranno risolti entro la fine della mattinata.