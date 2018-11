Genova, piogge e allagamenti mandano il traffico in tilt

Genova – Ancora una mattinata di disagi per la circolazione veicolare genovese.

Le piogge che da questa mattina stanno insistendo sul capoluogo hanno reso difficile muoversi da una parte all’altra della città.

Disagi e paura quando, nella prima mattina, i sensori posizionati sui tronconi del ponte Morandi hanno lanciato segnali di allarme. Gli agenti della Polizia Locale hanno chiuso via 30 giugno ed il traffico si è riversato tutto in via Borzoli con auto, moto e camion fermi in coda.

Tutti in coda anche in via Perlasca fino alla riapertura di via 30 giugno, intorno alle 8.30.

Allagamenti anche a Pegli e Multedo: il sottopasso di via Pacoret, che collega al casello autostradale, si è allagato rendendo impossibile il transito.

Rallentamenti anche in via Pallavicini a Rivarolo a causa di un semaforo saltato.

Traffico intenso anche sulle autostrade genovesi con due chilometri di coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto sulla A10 Genova-Ventimiglia per il traffico intenso; coda anche nel tratto autostradale di levante, tra Genova Nervi e il bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Auto in fila anche sulla Milano-Genova, tra Bolzaneto e il bivio con la A12.