Los Angeles, sparatoria in un bar di Thousand Oaks: “Ci sono molti feriti”

Aggiornamento ore 10.30 – Sarebbero almeno undici, tra cui un agente di polizia, le persone rimaste ferite nella sparatoria di Thousand Oaks.

Stando a quanto riferito dalla Cbs, ad aprire il fuoco all’interno del Borderline Bar & Grill sarebbe stato un avventore del locale che prima di sparare avrebbe lanciato alcuni fumogeni per confondere le persone.

Los Angeles – Una sparatoria in un bar di Thousand Oaks, nella periferia di Los Angeles, avrebbe causato diversi feriti.

A dare notizia di quanto accaduto è stata la Cbs che riferisce di una sparatoria avvenuta nella notte ma le notizie in proposito sono ancora frammentarie.

Secondo quanto finora riportato, la polizia sarebbe intervenuta sul posto intorno alle 23.30 locali, le 8.30 in Italia. Non si conosce, per ora, la dinamica della sparatoria né le ragioni dell’accaduto.

Notizia in aggiornamento