Albaro, investita mentre attraversa la strada: grave 91enne

Genova – Si trova ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata l’anziana di 91 anni che nel tardo pomeriggio di ieri è stata travolta da un’auto ad Albaro.

Secondo le prime informazioni, la pensionata stava attraversando via Zara in prossimità delle strisce quando un’auto l’ha colpita in pieno.

L’urto ha sbalzato a terra la donna, soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso.

Al momento non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente. Saranno gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale a raccogliere gli elementi utili a stabilire quanto accaduto in via Zara.