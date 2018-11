Centro Storico, sorpreso a spacciare hashish: arrestato pusher 31enne

Genova – Non si ferma l’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Ieri, i poliziotti del Commissariato Centro, impegnati in un servizio di appostamento nel centro storico, hanno arrestato un 31enne di origini algerine, pluripregiudicato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Gli agenti del “Centro” si sono posizionati nella zona “calda” dei vicoli per controllare i vari movimenti sospetti.

Ed infatti poco dopo hanno notato il 31enne confabulare con alcuni ragazzi.

Il giovane, dopo aver dato un’occhiata in giro, ha ceduto una dose ad un acquirente per poi ricevere i soldi. A quel punto gli operatori lo hanno bloccato.

Il pusher è stato trovato in possesso di 115 euro in banconote di piccolo taglio e di 14 stecche di hashish, singolarmente confezionate, per un peso complessivo di 21 grammi.

Il 31enne sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.