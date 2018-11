Circolazione ferroviaria ancora in tilt, potenziata l’assistenza alle persone

Genova – E’ ancora critica la situazione nel nodo ferroviario di Genova.

Nelle scorse ore, infatti, una frana ha investito un treno all’altezza di Santa Margherita Ligure, provocandone l’uscita dai binari; disagi anche alla stazione di Genova Piazza Principe dove un mezzo d’opera ha sviato.

Questo ha provocato ritardi e cancellazioni dei treni richiedendo misure di intervento straordinarie.

L’assistenza del Gruppo FS Italiane alle persone è stata ampliata nel nodo genovese con 22 ferrovieri in più rispetto a quelli già previsti in servizio.

I tecnici del Gruppo FS Italiane sono ancora al lavoro per ripristinare la piena potenzialità dell’infrastruttura ferroviaria.

Sulla linea Genova-La Spezia la circolazione ferroviaria nella stazione di Santa Margherita Ligure sta riprendendo fortemente rallentata, con ritardi fino a 60 minuti, dopo la frana che ha investito il regionale 11361.

Il movimento franoso è stato causato dal crollo di un muro di contenimento che delimita la linea ferroviaria per l’abbondante quantitativo d’acqua proveniente da aree non di competenza ferroviaria. Trenitalia sta provvedendo alla riprogrammazione dei convogli.

Sulla linea Genova-Ventimiglia, invece, la circolazione è in progressiva ripresa dopo lo svio di un mezzo d’opera in una ditta esterna a RFI nella stazione di Principe. Ulteriori ritardi si potranno registrare per effetto della criticità appena conclusa.

Attivato da Trenitalia un servizio su gomma con 7 autobus per i viaggiatori del trasporto regionale nel nodo di Genova.