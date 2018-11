Foce, aggredì e rapinò 80enne: arrestato

Genova – La Polizia di Stato di Genova, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha tratto in arresto un pregiudicato genovese di 32 anni colpevole di aver aggredito e rapinato un anziano di 80 anni nel quartiere della Foce.

Il provvedimento è stato adottato in esecuzione di Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Genova per il reato di rapina aggravata.

A seguito delle indagini svolte da questa Squadra Mobile, sono stati raccolti a carico del predetto gravi elementi di responsabilità in relazione ad una violenta rapina in strada, commessa nella prima mattina del 20 maggio scorso, a Genova, ai danni di un 80enne. Nell’occasione l’anziano, mentre passeggiava lungo il centrale Corso Torino, veniva aggredito alle spalle dal 32enne, che lo gettava a terra, lo afferrava per il collo e gli sbatteva più volte il capo contro l’asfalto, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Immobilizzata la vittima con il peso del proprio corpo, il rapinatore le intimava di non gridare e frugava nelle sue tasche, impossessandosi del portafogli contenente la somma di € 170,00 oltre a documenti d’identità e carte di pagamento.

Decisiva per il buon esito delle investigazioni si è rivelata l’accurata analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di video-sorveglianza presenti nella zona del fatto. Ciò ha consentito infatti di rilevare alcuni dettagli nella fisionomia e nell’abbigliamento dell’aggressore, che hanno indotto gli operatori della Sezione Criminalità diffusa a concentrare la loro attenzione sul pregiudicato, già noto per altri fatti di cronaca. Ulteriori riscontri sono giunti dall’effettuazione di mirate attività tecniche, nonché di perquisizioni presso l’abitazione dell’indagato, che hanno permesso di rinvenire e sequestrare l’abbigliamento indossato dallo stesso nelle fasi del reato, e in particolare una t-shirt con disegni caratteristici.

Il ricercato, rintracciato nel quartiere di Borgoratti, è stato associato alla locale casa circondariale, a disposizione dell’A.G..